Трамп приказал прекратить выпуск одноцентовых монет в США

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов каждая. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США [Скотту Бессенту] прекратить выпуск новых пенни», — написал президент в социальной сети Truth Social. Он в очередной раз обратил внимание на необходимость прекратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в США.