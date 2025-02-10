Трамп приказал отказаться от одноцентовых монет

О высокой себестоимости одноцентовых монет в США говорили уже многие годы. В прошлом месяце против них высказался и Илон Маск, возглавивший департамента эффективности правительства (DOGE). Среди других громких инициатив господина Маска по сокращению государственных расходов — закрытие Агентства США по международному развитию (USAID), а также финансируемые властями США «Голос Америки» (признан иноагентом в РФ) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ).