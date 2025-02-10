Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Маск сможет выявить необоснованные крупные расходы в ведомствах США

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и его команда во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов. С такой оценкой выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Скоро я скажу ему проверить министерство образования, а потом и министерство обороны. Давайте проверим военных. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов, потерянных в результате мошенничества и злоупотребления полномочиями», — сказал американский лидер в интервью телекомпании Fox News.

Ранее газета The New York Times сообщила, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования США. По информации издания The Wall Street Journal, в администрации Трампа обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации ведомства. На фоне дискуссий о его будущем десятки сотрудников министерства были отправлены в административный отпуск.

Сразу после инаугурации Трампа DOGE приступило к масштабной ревизии трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить госрасходы США на $2 трлн. Фактически с подачи Маска было временно закрыто с целью дальнейшей реорганизации Агентство США по международному развитию.