Трамп: Маск сможет выявить необоснованные крупные расходы в ведомствах США

«Скоро я скажу ему проверить министерство образования, а потом и министерство обороны. Давайте проверим военных. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов, потерянных в результате мошенничества и злоупотребления полномочиями», — сказал американский лидер в интервью телекомпании Fox News.
Ранее газета The New York Times сообщила, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования США. По информации издания The Wall Street Journal, в администрации Трампа обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации ведомства. На фоне дискуссий о его будущем десятки сотрудников министерства были отправлены в административный отпуск.
Сразу после инаугурации Трампа DOGE приступило к масштабной ревизии трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить госрасходы США на $2 трлн. Фактически с подачи Маска было временно закрыто с целью дальнейшей реорганизации Агентство США по международному развитию.