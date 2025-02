Трамп: Маск сможет выявить необоснованные крупные расходы в ведомствах США

Ранее газета The New York Times сообщила, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования США. По информации издания The Wall Street Journal, в администрации Трампа обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации ведомства. На фоне дискуссий о его будущем десятки сотрудников министерства были отправлены в административный отпуск.