Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия

Также глава Белого дома подтвердил, что 11 или 12 февраля объявит о введении «взаимных тарифов». Речь идет о мерах, которые будут применяться в случаях, когда другие страны взимают пошлины на американские товары. «Если они берут с нас 130%, а мы с них ничего, это не может так продолжаться», — сказал Дональд Трамп.