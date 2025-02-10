Темпы отбора газа Европой из ПХГ в феврале почти на 60% выше, чем в 2024 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 49%, а темпы отбора в феврале почти на 60% выше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 54 млрд куб. м, что уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 8 февраля, согласно данным GIE, составил 477 млн куб. м. Закачка подросла до 25 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов в текущем месяце (третьи в истории для февраля), общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала февраля за все время наблюдений — 54,4 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,02% (на 8,12 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительных сезонов 2019—2020 гг. и 2022−2023 гг.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 54 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 103-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).
Первая половина текущей недели в Европе ожидается относительно теплой, но ближе к выходным ожидается серьезное похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе в среднем составила 21%, а в первые дни февраля — лишь около 13%. Средняя цена закупки газа в декабре 2024 года в Европе составила $489 за 1 тыс. куб. м, в январе текущего года — около $518, а в феврале — $577.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале находятся на рекордном уровне. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 48% от максимума.