Россиянам объяснили, к чему приведут изменения порядка оплаты за отопление

«Соглашусь и с тем, что новый порядок оплаты будет способствовать большей прозрачности (я тоже слышал неоднократно от граждан вопросы относительно логики платежей за отопление летом, когда оно отсутствует), и с тем, что это приведет к росту платежей в период отопительного сезона. Если мы уменьшаем период, в течение которого осуществляется платеж, то по правилам математики сумма такого платежа увеличивается», — заявил экономист.