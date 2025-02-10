Россиянам объяснили, к чему приведут изменения порядка оплаты за отопление

Платежи россиян за отопление на самом деле вырастут из-за изменения порядка оплаты с 1 марта 2025 года, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Соглашусь и с тем, что новый порядок оплаты будет способствовать большей прозрачности (я тоже слышал неоднократно от граждан вопросы относительно логики платежей за отопление летом, когда оно отсутствует), и с тем, что это приведет к росту платежей в период отопительного сезона. Если мы уменьшаем период, в течение которого осуществляется платеж, то по правилам математики сумма такого платежа увеличивается», — заявил экономист.
Он акцентировал внимание на том, что точно рассчитать темпы роста платежей за отопление затруднительно, поскольку на них влияют и дополнительные факторы, в частности погодные условия. При этом, по словам Балынина, летом при новом порядке расчета сумма платежей за отопление снизится.
Экономист также подтвердил, что российские регионы, где сейчас действует модель оплаты отопления в течение всего года, смогут сохранить её в прежнем виде.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».