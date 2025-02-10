Стали известны основные риски для кошельков россиян

Инфляция на уровне 7% в 2025 году станет ключевым фактором, угрожающим финансовому положению россиян, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович.
«Основным риском для россиян является инфляция потребительских цен, которая останется достаточно высокой и может составить в 2025 году около 7%. Второй риск — продолжение умеренного обесценения рубля по отношению к мировым резервным валютам. Третьим риском, хотя затрагивающим не всех россиян, станут высокие налоги: для одних граждан — повышение ставки налога на доходы физических лиц, для других — продолжение роста налогов на имущество», — отметил аналитик.
Эксперт посоветовал россиянам защищаться от инфляции, инвестируя в различные активы, а не ограничиваясь хранением денег на вкладах, даже с высоким процентом. Он рекомендовал также рассматривать покупку золота.
Калманович подчеркнул, что снизить риски для рублевых сбережений можно, приобретая иностранную валюту, однако при выборе активов необходимо тщательно продумать ход действий.
Аналитик также убежден, что сократить налоговые риски практически невозможно, но можно попытаться повысить доходы, зарабатывать больше и формировать дополнительные источники прибыли. Часть этих средств он рекомендует откладывать на будущее, чтобы, в том числе, обеспечить возможность уплаты налогов.
Согласно данным Росстата, в 2024 году потребительские цены в России выросли на 9,52% в годовом выражении. За этот же год рубль подешевел к доллару более чем на 14% (около 12 рублей), к евро — более чем на 9% (около 10 рублей), а к юаню — на 23% (более 2 рублей).
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