Стали известны основные риски для кошельков россиян

Согласно данным Росстата, в 2024 году потребительские цены в России выросли на 9,52% в годовом выражении. За этот же год рубль подешевел к доллару более чем на 14% (около 12 рублей), к евро — более чем на 9% (около 10 рублей), а к юаню — на 23% (более 2 рублей).