С крупнейшего ЛПК Красноярского края взыскивают 42 млн рублей

Приангарский лесоперерабатывающий комплекс Segezha Group является крупнейшим лесопильным и лесоперерабатывающим предприятием в Красноярском крае. Оно выпускает сухие пиломатериалы из хвойных пород — ангарской сосны и сибирской лиственницы. Мощность завода по лесопилению — до 1 млн куб. м в год, по пилмату — до 460 тыс. куб. м в год.