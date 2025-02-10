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С крупнейшего ЛПК Красноярского края взыскивают 42 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Компания «Сибириа» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с требованием взыскать с Приангарского лесообрабатывающего комплекса, крупнейшего ЛПК в регионе, 42,6 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"

Приангарский лесоперерабатывающий комплекс Segezha Group является крупнейшим лесопильным и лесоперерабатывающим предприятием в Красноярском крае. Оно выпускает сухие пиломатериалы из хвойных пород — ангарской сосны и сибирской лиственницы. Мощность завода по лесопилению — до 1 млн куб. м в год, по пилмату — до 460 тыс. куб. м в год.

«Сумма исковых требований 42,6 млн рублей», — говорится в картотеке. Дело еще не назначено к рассмотрению.

Согласно данным сервиса ТАСС-Экономика, компания «Сибириа» зарегистрирована в Красноярске в 2014 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Выручка по итогам 2023 года составила 201 млн рублей.