Россиянам назвали оптимальную долю наличных в сбережениях

Наиболее рационально держать 60% сбережений на вкладах, 30% — на накопительном счете и 10% — наличными, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
«Наличные деньги можно отнести к иммобилизованным активам, то есть таким, которые не приносят доход. С текущими параметрами денежно-кредитной политики, уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе наличные денежные средства наиболее сильно теряют свою стоимость по сравнению с другими инструментами сбережений. А хранение денег в банковской ячейке несет дополнительные расходы в дополнение к инфляции. Наиболее рациональным выглядит распределение сбережений по долям в различных инструментах: 60% — в классических депозитах, 30% — на накопительных и текущих счетах, 10% — в виде наличных денежных средств», — отметил экономист.
Он подчеркнул, что основное преимущество хранения наличных заключается в создании финансовой подушки, необходимой для оперативных расчетов — в зависимости от индивидуальных потребностей человека. Это особенно важно для жителей удаленных регионов и поселений, где отсутствует возможность проводить безналичные операции.
Экономист также добавил, что «наличка» способна обеспечить платежеспособность человека в любых условиях, однако, по его мнению, предпочтительнее снижать долю наличных операций и денежных средств.
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