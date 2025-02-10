Россиянам назвали оптимальную долю наличных в сбережениях

«Наличные деньги можно отнести к иммобилизованным активам, то есть таким, которые не приносят доход. С текущими параметрами денежно-кредитной политики, уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе наличные денежные средства наиболее сильно теряют свою стоимость по сравнению с другими инструментами сбережений. А хранение денег в банковской ячейке несет дополнительные расходы в дополнение к инфляции. Наиболее рациональным выглядит распределение сбережений по долям в различных инструментах: 60% — в классических депозитах, 30% — на накопительных и текущих счетах, 10% — в виде наличных денежных средств», — отметил экономист.