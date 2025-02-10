Россиянам напомнили об изменении порядка оплаты за отопление

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости напомнил россиянам об изменении порядка оплаты за отопление. Так, она станет сезонной и будет взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры. С 1 марта 2025 года регионам будет запрещено переходить на форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год.