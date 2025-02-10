Россиян предупредили о подорожании загородных домов

«Подорожанию домов на 10−15% будет способствовать закон “О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу”, который вступит в силу 1 марта. Подрядчики будут привыкать работать по новым правилам, оценивать свои силы, интегрировать спрос на дома в структуру возможностей получения льготной ипотеки, а покупатели — искать возможности сэкономить на покупке. Поиск баланса продлится еще какое-то время, однако ждать скидок на загородном рынке тоже не стоит, предпосылок для снижения сейчас нет. Но пока нет ожиданий и существенного роста», — заявила Ситник.