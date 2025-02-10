Россиян предупредили о подорожании загородных домов

Цены на загородные дома в России в 2025 году вырастут на 10−15%, сообщила «Газете.Ru» руководитель департамента загородной недвижимости компании Жилфонд Надежда Ситник. Она отметила, что повышение будет связано с изменениями в законодательстве.
«Подорожанию домов на 10−15% будет способствовать закон “О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу”, который вступит в силу 1 марта. Подрядчики будут привыкать работать по новым правилам, оценивать свои силы, интегрировать спрос на дома в структуру возможностей получения льготной ипотеки, а покупатели — искать возможности сэкономить на покупке. Поиск баланса продлится еще какое-то время, однако ждать скидок на загородном рынке тоже не стоит, предпосылок для снижения сейчас нет. Но пока нет ожиданий и существенного роста», — заявила Ситник.
Она добавила, что после стабилизации рынка загородные дома подорожают еще больше. В связи с этим, нынешний период турбулентности, по мнению эксперта, является одним из самых подходящих моментов для приобретения загородного жилья.
Согласно информации аналитического центра Жилфонда, доля сделок на покупку участков под индивидуальное жилищное строительство в январе 2025 года составила около 7,5% от общего количества сделок, тогда как в январе 2024 года этот показатель был на уровне 9%.
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