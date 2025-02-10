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РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что 9 февраля ведомство ограничило доступ к агрегатору криптообменников BestChange. Сервис в России уже блокировали в 2017, 2019 и 2020 годах.

Источник: AP 2024

«Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере», — сообщила пресс-служба РКН (цитата по «Интерфаксу»). Команда BestChange заявила РБК, что занимается разблокировкой сервиса, что «может занять около недели».

В BestChange уточнили, что не получали от РКН предупреждений или разъяснений причин блокировки. В 2024 году в России вступил закон, который запрещает предоставление услуг неограниченному кругу лиц в сфере обращения цифровых валют.

BestChange был запущен в 2007 году. Сервис позволяет находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами электронных и криптовалют. Причинами предыдущих блокировок РКН среди прочего называл незаконное размещение информации о биткойне.