Постпред РФ: пошлины на российские сельхозпродукты вызовут рост цен в ЕС

«Многие аналитики, в том числе из стран, которые трудно заподозрить в симпатиях к России, уже отметили, что это приведет к негативным последствиям для сельхозпроизводителей в Европе и к дальнейшему росту потребительских цен на продовольствие», — сказал дипломат, комментируя предложение Еврокомиссиии ввести пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. С введением в силу этого решения весь сельскохозяйственный импорт из РФ будет облагаться тарифами ЕС.