Постпред РФ: пошлины на российские сельхозпродукты вызовут рост цен в ЕС

РИМ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Введение Евросоюзом пошлин на сельскохозяйственные продукты из РФ, в том числе удобрения, приведет к росту цен на продовольствие. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский, негативные последствия ощутят и сельхозпроизводители в Европе.
«Многие аналитики, в том числе из стран, которые трудно заподозрить в симпатиях к России, уже отметили, что это приведет к негативным последствиям для сельхозпроизводителей в Европе и к дальнейшему росту потребительских цен на продовольствие», — сказал дипломат, комментируя предложение Еврокомиссиии ввести пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. С введением в силу этого решения весь сельскохозяйственный импорт из РФ будет облагаться тарифами ЕС.
Голубовский отметил, что это решение, имеющее своей целью навредить России, грозит бумерангом ударить по европейскому и мировому сельскохозяйственному сектору. «Мы со своей стороны никогда не отказывались от сотрудничества, но свои справедливые интересы, в том числе в торговой сфере, будем защищать», — сказал дипломат.
Ранее разные страны ЕС уже задерживали в своих портах грузы с российскими удобрениями, блокируя их поставки. Это привело к негативным последствиям, главным образом для некоторых развивающихся стран, где от доступности удобрений зависит урожайность и обеспечение продовольственной безопасности. Россия является одним из мировых лидеров в производстве нескольких сельскохозяйственных удобрений.