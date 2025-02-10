Посол РФ: около 90% прямых платежей с Индией приходится на нацвалюты

«С учетом масштабов и взаимодополняемости экономик России и Индии для индийских поставщиков открываются хорошие возможности для замещения товаров, ранее поставлявшихся западными компаниями. Речь идет о машинно-технической продукции, электронике, автокомпонентах, лекарственных препаратах и фармацевтических субстанциях и многом другом. В практическом выражении бизнес уже работает по этим и другим направлениям, задача же государства — снизить издержки, в частности в сфере платежей и логистики. Прогресс в этой работе вселяет уверенность, что достижение целевых ориентиров в $100 млрд к 2030 году вполне выполнимая задача», — констатировал Алипов.