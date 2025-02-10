Посол РФ: около 90% прямых платежей с Индией приходится на нацвалюты

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраля. /ТАСС/. Взаиморасчеты России и Индии в национальных валютах осуществляются стабильно, доля таких прямых платежей составляет около 90%. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов.
«Взаиморасчеты в национальных валютах осуществляются стабильно. На сегодняшний день порядка 90% прямых платежей между Россией и Индией приходится на нацвалюты», — сказал он.
По словам Алипова, между странами продолжаются переговоры о взаимном признании платежных систем «Мир» и RuPay. «Одновременно изучаем альтернативные способы оплаты: через QR-коды, электронные кошельки, предоплаченные карты», — добавил он.
Как отметил посол, «вопрос осуществления розничных трансграничных операций решается российскими банками, представленными в Индии, в первую очередь ВТБ и Сбербанком». «Запущены денежные переводы из России в Индию», — напомнил он.
Товарооборот
Касаясь показателей товарооборота, Алипов отметил, что, «по данным индийской статистики, двусторонняя торговля за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 8,6%, составив $64,5 млрд». «Российский экспорт достиг $60 млрд (рост на 7,7%), поставки индийских товаров выросли до $4,5 млрд (рост на 23,3%). Россия входит в четверку крупнейших торговых партнеров Индии, при этом по объему ввозимой продукции занимает второе место, уступая лишь Китаю», — уточнил посол.
Актуальной для Индии проблемой собеседник агентства назвал торговый дисбаланс в пользу России, поэтому южноазиатская республика стремится нарастить экспорт своих товаров в РФ. «Этому будет способствовать зона свободной торговли между ЕАЭС [Евразийским экономическим союзом] и Индией, как и созданию более благоприятных условий для коммерческих и инвестиционных связей. Надеюсь, мы скоро подступимся к переговорам об этом. Большую роль призван сыграть механизм уполномоченных экономических операторов», — указал глава российского дипломатического представительства.
«С учетом масштабов и взаимодополняемости экономик России и Индии для индийских поставщиков открываются хорошие возможности для замещения товаров, ранее поставлявшихся западными компаниями. Речь идет о машинно-технической продукции, электронике, автокомпонентах, лекарственных препаратах и фармацевтических субстанциях и многом другом. В практическом выражении бизнес уже работает по этим и другим направлениям, задача же государства — снизить издержки, в частности в сфере платежей и логистики. Прогресс в этой работе вселяет уверенность, что достижение целевых ориентиров в $100 млрд к 2030 году вполне выполнимая задача», — констатировал Алипов.