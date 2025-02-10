Посол РФ: Москва продолжит поставки нефти в Индию на обоюдовыгодных условиях

13 января источник в правительстве Индии заявил ТАСС, что страна после введения санкций США в отношении нефтяного сектора РФ не ожидает нарушений поставок российской нефти в следующие два месяца. Он отметил, что за это время трейдеры разработают способы доставки нефти с помощью новых механизмов. Согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в ноябре 2024 года 38% индийского импорта нефти, оставаясь крупнейшим поставщиком для республики.