Посол РФ: Москва продолжит поставки нефти в Индию на обоюдовыгодных условиях

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраля. /ТАСС/. Россия в будущем продолжит поставлять нефть на индийский рынок на обоюдовыгодных условиях. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов, отвечая на вопрос о последствиях введенного администрацией бывшего президента США Джо Байдена масштабного пакета санкций в отношении российского нефтегазового сектора.
«Полагаю, что дестабилизированный последними санкциями глобальный баланс спроса и предложения будет неминуемо восстановлен и Россия продолжит поставлять нефть на индийский рынок на обоюдовыгодных условиях», — сказал посол.
По его словам, согласно оценкам индийского правительства, «по мере развития экономики страны спрос на энергоресурсы будет увеличиваться, и это долгосрочная тенденция». «Для Индии как импортера углеводородов стабильность снабжения на основе показателя “цена — качество” имеет стратегическое значение. Россия как никто другой данному критерию соответствует. Лучшего предложения на мировом рынке сейчас не существует», — подчеркнул Алипов.
«Американцы в этом контексте действуют как обычно нечистоплотно, чиня препоны нам и предлагая Индии свое значительно более дорогое сырье. Неудивительно, что индийцы не спешат воспользоваться столь невыгодным предложением», — указал он.
10 января США объявили о введении масштабного пакета санкций в отношении российского нефтегазового сектора. Под них попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» компании «Новатэк», а также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, главы ряда нефтяных компаний, представители руководства Минэнерго России.
13 января источник в правительстве Индии заявил ТАСС, что страна после введения санкций США в отношении нефтяного сектора РФ не ожидает нарушений поставок российской нефти в следующие два месяца. Он отметил, что за это время трейдеры разработают способы доставки нефти с помощью новых механизмов. Согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в ноябре 2024 года 38% индийского импорта нефти, оставаясь крупнейшим поставщиком для республики.