Politico: ЕС готовится к масштабной операции по захвату связанных с РФ танкеров

По их словам, новое законодательство позволит захватить судно за ущерб, который оно якобы может нанести окружающей среде, и за якобы совершенное повреждение подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в море. В последнем случае основанием для задержания танкеров станет «борьба с пиратством», отметили собеседники издания.