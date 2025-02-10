OpenAI в 2025 году завершит разработку первого собственного ИИ-чипа

Американская технологическая компания OpenAI, известная как разработчик чат-бота ChatGPT, планирует к 2025 году завершить создание своего первого чипа для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Согласно предоставленной информации, компания таким образом стремится сократить свою зависимость от Nvidia, которая сейчас является ключевым поставщиком чипов. Завершив разработку, OpenAI планирует начать производство чипов на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Как отмечают источники агентства, компания достигла значительного прогресса и нацелена на запуск массового производства ИИ-чипов к 2026 году.
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