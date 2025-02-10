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OpenAI в 2025 году завершит разработку первого собственного ИИ-чипа

Так корпорация пытается уменьшить степень своей зависимости от компании Nvidia в вопросе поставок полупроводников, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: UPenn

Американская технологическая компания OpenAI, известная как разработчик чат-бота ChatGPT, планирует к 2025 году завершить создание своего первого чипа для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно предоставленной информации, компания таким образом стремится сократить свою зависимость от Nvidia, которая сейчас является ключевым поставщиком чипов. Завершив разработку, OpenAI планирует начать производство чипов на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Как отмечают источники агентства, компания достигла значительного прогресса и нацелена на запуск массового производства ИИ-чипов к 2026 году.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.