Банк России опустил официальный курс доллара ниже 97 рублей

Так, курс доллара понизили с 97,2762 рубля до 96,7821 рубля. Курс евро регулятор также опустил — с 101,2243 рубля до 100,4991 рубля.
При этом, Банк России повысил официальный курс юаня- до 13,2421 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».