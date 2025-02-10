Одна страна рекордно нарастила продажи газа

Как пишет автор материала, королевство резко нарастило объем продаж топлива. Доходы от экспорта за отчетный период выросли в 5 раз. Причин тому две — наращивание объема экспорта топлива и продажа газа по гораздо более высокой цене, чем до начала конфликта на Украине.