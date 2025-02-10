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Молдавия обложит налогом газ для промышленных предприятий Приднестровья

Речь идет о поставках одного из европейских трейдеров в объеме 3 млн куб. м газа в сутки на протяжении последующих 16 дней.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Молдавия обложит налогом поставки газа в Приднестровье, если зафиксирует, что им будут пользоваться промышленные предприятия непризнанной республики.

Об этом заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого были разрешены поставки газа в Приднестровье одной из венгерских компаний за счет российского кредита.

«Речь идет о поставках одного из европейских трейдеров в объеме 3 млн куб. м газа в сутки на протяжении последующих 16 дней. Если поставки газа превысят лимит в 3 млн кубометров в сутки и возобновится работа крупных промышленных предприятий, то правительство Молдавии обложит налогом эти поставки», — сказал он.