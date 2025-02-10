Молдавия обложит налогом газ для промышленных предприятий Приднестровья

«Речь идет о поставках одного из европейских трейдеров в объеме 3 млн куб. м газа в сутки на протяжении последующих 16 дней. Если поставки газа превысят лимит в 3 млн кубометров в сутки и возобновится работа крупных промышленных предприятий, то правительство Молдавии обложит налогом эти поставки», — сказал он.