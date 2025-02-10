Мишустин поручил утвердить методику расчета индекса независимости в технологиях

Кроме того, для поддержки достижения целей нацпроекта Минобрнауки поручено к 1 апреля отобрать отраслевые центры компетенций, а Минэкономразвития вместе с РАН к 20 апреля проработать особенности исполнения нацпроектов, «включая требования к системе управления реализацией карт технологической кооперации, предусматривающие в том числе описание производственно-технологических процессов, а также необходимых критических технологий и их разработчиков».