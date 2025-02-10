Мишустин поручил утвердить методику расчета индекса независимости в технологиях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России к 20 марта должно согласовать и утвердить методику расчета индекса технологической независимости страны. Такое поручение по итогам стратегической сессии о технологическом лидерстве дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ведомству поручено «обеспечить согласование с кураторами нацпроектов и научно-техническим советом Комиссии по научно-технологическому развитию России и последующее утверждение методики расчета комплексного индекса технологической независимости». Индикаторы должны содержаться в Едином плане достижения национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го.
К тому же сроку Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Минздраву, Роскосмосу, Минфину и Российской академии наук (РАН) поручено изучить возможность включения в паспорта нацпроектов дополнительных требований.
Кроме того, для поддержки достижения целей нацпроекта Минобрнауки поручено к 1 апреля отобрать отраслевые центры компетенций, а Минэкономразвития вместе с РАН к 20 апреля проработать особенности исполнения нацпроектов, «включая требования к системе управления реализацией карт технологической кооперации, предусматривающие в том числе описание производственно-технологических процессов, а также необходимых критических технологий и их разработчиков».
Поручения премьер-министра призваны утвердить подход, согласно которому нацпроекты по обеспечению технологического лидерства будут реализовываться на базе единой методологии и единой системы координации.