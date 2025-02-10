«Лукойл» получил право на участие в нефтеразработке на востоке Египта

«Лукойл» уже реализует ряд нефтегазовых проектов в Египте. В частности, компания является оператором проекта WEEM Extension с долей 50%, участвует в проекте Мелея (доля — 24%), в проекте West Esh El-Mallaha с долей 50%. 1 марта 2024 года экс-министр нефти Египта Тарек аль-Мулла сообщил журналистам, что, по его данным, «Лукойл» заинтересован в расширении работы в Египте, обсуждает новые концессионные участки.