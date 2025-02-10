«Лукойл» получил право на участие в нефтеразработке на востоке Египта

КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Египта предоставило российской компании «Лукойл» право на участие в концессии, специализирующейся на разработке нефтяных месторождений на западном берегу Суэцкого залива. Об этом свидетельствуют данные министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, распространенные на его официальном интернет-портале Egypt Upstream Gateway (EUG).
Карта разработок нефтяных месторождений Египта на февраль 2025 года, подготовленная Миннефти страны, демонстрирует, что российская компания будет участвовать в освоении концессионного участка Южный Вади-эс-Сахль. Он находится к западу от Хургады.
Ранее в понедельник египетская газета Al Mal со ссылкой на высокопоставленные источники утверждала, что «Лукойл» получил право на участие в концессии от Миннефти Египта и от принадлежащей ему холдинговой компании GANOPE.
«Лукойл» уже реализует ряд нефтегазовых проектов в Египте. В частности, компания является оператором проекта WEEM Extension с долей 50%, участвует в проекте Мелея (доля — 24%), в проекте West Esh El-Mallaha с долей 50%. 1 марта 2024 года экс-министр нефти Египта Тарек аль-Мулла сообщил журналистам, что, по его данным, «Лукойл» заинтересован в расширении работы в Египте, обсуждает новые концессионные участки.