Каким будет курс рубля 11 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль в начале недели укреплялся к юаню на Мосбиржи — китайская валюта опускалась к 13,11, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 96,78 ₽ Рублю благоволит сезонная сила платежного баланса и относительная стабильность цен на нефть. Кроме того, для нацвалюты позитивны сигналы о контактах РФ и США по геополитическому урегулированию. В ближайшей перспективе инвалюты могут отыграть часть потерь на фоне восстановления спроса на них со стороны импортеров. Однако в случае геополитического позитива юань и доллар продолжат движение вниз. Во вторник ждем юань на уровне 13−13,3, доллар — 95−99.