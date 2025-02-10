Каким будет курс рубля 11 февраля 2025: прогноз эксперта

Индекс потребительских цен в КНР в январе вырос до 0,5% в годовом выражении, это может указывать на восстановление спроса. Китайские индексы показали хороший плюс. Февральский индикатор уверенности инвесторов еврозоны Sentix вышел немного лучше прогноза, но остался в отрицательной зоне (-12,7 п).
Завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе. Выйдет краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоресурсов. На российском рынке Сбербанк представит сокращенные результаты по РСБУ за январь, Аэрофлот — операционные результаты за первый месяц года. Henderson раскроет месячные данные о выручке.
Несмотря на отдельные обнадеживающие сигналы степень неопределенности в сфере геополитики остается высокой, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок. Без свежих драйверов закрепиться выше круглой отметки будет сложно. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 февраля — 2925−3025 п.
Рубль в начале недели укреплялся к юаню на Мосбиржи — китайская валюта опускалась к 13,11, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 96,78 ₽ Рублю благоволит сезонная сила платежного баланса и относительная стабильность цен на нефть. Кроме того, для нацвалюты позитивны сигналы о контактах РФ и США по геополитическому урегулированию. В ближайшей перспективе инвалюты могут отыграть часть потерь на фоне восстановления спроса на них со стороны импортеров. Однако в случае геополитического позитива юань и доллар продолжат движение вниз. Во вторник ждем юань на уровне 13−13,3, доллар — 95−99.
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