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Каким будет курс рубля 11 февраля 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал неделю ростом. Сообщения о российско-американских контактах на высшем уровне приободрили инвесторов. Кроме того, сырьевые активы, включая нефть, сегодня дорожали. Об этом рассказывает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс потребительских цен в КНР в январе вырос до 0,5% в годовом выражении, это может указывать на восстановление спроса. Китайские индексы показали хороший плюс. Февральский индикатор уверенности инвесторов еврозоны Sentix вышел немного лучше прогноза, но остался в отрицательной зоне (-12,7 п).

Завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе. Выйдет краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоресурсов. На российском рынке Сбербанк представит сокращенные результаты по РСБУ за январь, Аэрофлот — операционные результаты за первый месяц года. Henderson раскроет месячные данные о выручке.

Несмотря на отдельные обнадеживающие сигналы степень неопределенности в сфере геополитики остается высокой, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок. Без свежих драйверов закрепиться выше круглой отметки будет сложно. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 февраля — 2925−3025 п.

Рубль в начале недели укреплялся к юаню на Мосбиржи — китайская валюта опускалась к 13,11, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 96,78 ₽ Рублю благоволит сезонная сила платежного баланса и относительная стабильность цен на нефть. Кроме того, для нацвалюты позитивны сигналы о контактах РФ и США по геополитическому урегулированию. В ближайшей перспективе инвалюты могут отыграть часть потерь на фоне восстановления спроса на них со стороны импортеров. Однако в случае геополитического позитива юань и доллар продолжат движение вниз. Во вторник ждем юань на уровне 13−13,3, доллар — 95−99.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».