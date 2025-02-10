Молдавия разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерского трейдера

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа от границы Республики Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, подписанного [компанией] Moldovagaz с европейским трейдером, с предоплатой. Поставка газа в регион в виде европейской помощи в период с 1 по 10 февраля завершена. Первая поставка от европейского трейдера может состояться 13 февраля. На
Он добавил, что власти Приднестровья отказались выполнить условия для получения помощи в размере €60 млн от ЕС.