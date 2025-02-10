Китай планирует использовать 27 млрд долларов страховщиков для инвестиций в золото

Десять страховых компаний, включая PICC Property & Casualty Co. и China Life Insurance Co., являющихся двумя крупнейшими в Китае, получили возможность инвестировать до 1% своих активов в золото в рамках программы, начавшей действовать с прошлой пятницы. Это может означать потенциальный объем вложений в размере 200 миллиардов юаней (27,4 миллиарда долларов), сообщает Bloomberg со ссылкой на Minsheng Securities Co.
Изменение политики свидетельствует о том, что власти осознают ограниченность инвестиционных возможностей в Китае и необходимость поиска альтернативных вариантов на фоне спада на рынке недвижимости и общего экономического замедления.
Золото, которое подорожало примерно на 40% с конца 2023 года, получает дополнительный импульс в условиях нарастающих экономических и геополитических рисков, наблюдаемых в течение второго срока президентства Дональда Трампа. Однако резкий рост цен на металл может сделать такие инвестиции недоступными для многих китайских инвесторов.
«Страховым компаниям не хватает вариантов для средне- и долгосрочных инвестиций с предсказуемой доходностью», — отметили аналитики Guotai Junan Securities во главе с Лю Синьци.
При этом, страховые фонды сталкиваются с трудностями обеспечения соответствия активов и обязательств, так как активные продажи сберегательных продуктов привели к увеличению затрат на обязательства, отмечают эксперты.
Этот шаг также делает золото первым товарным активом, в который китайским страховым компаниям разрешено инвестировать напрямую. В Китае страховые фонды ограничены в возможности инвестировать в активы, не обеспечивающие стабильную прибыль, а также в объемах инвестиций в такие инструменты, как облигации и акции. Сырьевые активы, включая слитки, как правило, подвержены значительным колебаниям из-за изменений в фундаментальных показателях, макроэкономических условиях и геополитических рисках.
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