Китай планирует использовать 27 млрд долларов страховщиков для инвестиций в золото

Этот шаг также делает золото первым товарным активом, в который китайским страховым компаниям разрешено инвестировать напрямую. В Китае страховые фонды ограничены в возможности инвестировать в активы, не обеспечивающие стабильную прибыль, а также в объемах инвестиций в такие инструменты, как облигации и акции. Сырьевые активы, включая слитки, как правило, подвержены значительным колебаниям из-за изменений в фундаментальных показателях, макроэкономических условиях и геополитических рисках.