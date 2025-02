Китай планирует использовать 27 млрд долларов страховщиков для инвестиций в золото

Десять страховых компаний, включая PICC Property & Casualty Co. и China Life Insurance Co., являющихся двумя крупнейшими в Китае, получили возможность инвестировать до 1% своих активов в золото в рамках программы, начавшей действовать с прошлой пятницы. Это может означать потенциальный объем вложений в размере 200 миллиардов юаней (27,4 миллиарда долларов), сообщает Bloomberg со ссылкой на Minsheng Securities Co.