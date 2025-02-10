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Кабмин утвердил правила казначейских инфраструктурных кредитов регионам

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство утвердило правила оказания поддержки регионам в форме казначейских инфраструктурных кредитов. О работе нового инструмента рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с своими заместителями.

Источник: РИА "Новости"

«Мы запускаем новый инструмент — казначейские инфраструктурные кредиты, — напомнил премьер. — Соответствующие правила их предоставления утверждены». «Средства будут выдаваться по льготной ставке — 3% годовых на 15 лет», — анонсировал Мишустин.

«Эти финансы позволят спроектировать и создать объекты жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, произвести технологическое присоединение к инженерным сетям и сделать много-много чего другого», — пояснил глава кабмина и добавил, что одобрять такие проекты будет президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

«Что здесь очень важно — обязательно учитывать обратную связь от людей», — напутствовал премьер.