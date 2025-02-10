Кабмин утвердил правила казначейских инфраструктурных кредитов регионам

«Эти финансы позволят спроектировать и создать объекты жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, произвести технологическое присоединение к инженерным сетям и сделать много-много чего другого», — пояснил глава кабмина и добавил, что одобрять такие проекты будет президиум правительственной комиссии по региональному развитию.