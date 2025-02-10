Импортеры из Индии ведут переговоры с США об увеличении закупок СПГ

Индийские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) обсуждают возможность увеличения закупок топлива у американских поставщиков. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Согласно их информации, индийские компании, включая Indian Oil Corporation, находятся в процессе переговоров о долгосрочном сотрудничестве с американской Cheniere Energy Inc. и другими компаниями. Эти обсуждения проходят на фоне предстоящей встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом.
Сообщается также, что встречи руководителей индийских и американских компаний состоятся в ближайшие дни в рамках конференции India Energy Week, которая пройдет с 11 по 14 февраля в Дели. Источник Bloomberg отметил, что правительство Индии требует от импортеров скорейшего заключения сделок и оказывает давление на них.
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