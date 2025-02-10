Импортеры из Индии ведут переговоры с США об увеличении закупок СПГ

Сообщается также, что встречи руководителей индийских и американских компаний состоятся в ближайшие дни в рамках конференции India Energy Week, которая пройдет с 11 по 14 февраля в Дели. Источник Bloomberg отметил, что правительство Индии требует от импортеров скорейшего заключения сделок и оказывает давление на них.