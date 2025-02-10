Google выступает против нового свода правил, который разрабатывает ЕС

По словам Уокера, план Евросоюза — «шаг в неверном направлении» с учетом того, что Европа стремится выстоять в условиях конкуренции в сфере ИИ. Представитель Google указал, что в разрабатываемых правилах содержатся несколько требований, которые выходят за рамки сферы регулирования ИИ или которые дублируют уже существующие правила, создавая повышенную нагрузку на отрасль. Уокер также отметил, что «пока рано говорить», подпишет ли корпорация этот кодекс, подчеркнув, что решение может быть принято после конференции по ИИ в Париже 10—11 февраля .