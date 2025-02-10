Главные события финансовых рынков 10 — 16 февраля

В мире
Инфляция в Евросоюзе в январе выросла до 2,5% год к году из-за резкого ускорения роста цен на энергоносители и с высокой инфляции в секторе услуг. А в США данные по инфляции за январь выйдут на этой неделе. Рынок не ждет изменений относительно декабря, а потому с понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 будет находиться в коридоре 5944−6223 пунктов.
В России
Главное событие этой недели — 14 февраля. Мы имеем ввиду, конечно, не День всех влюбленных, а заседание Банка России по ключевой ставке! Аналитики Market Power ожидают, что регулятор сохранит показатель на текущем уровне — 21%.
Для консервативного инвестора прямо сейчас разумно держать капитал в фондах ликвидности и депозитах. Часть инвестиционного портфеля можно также вложить в корпоративные флоатеры, часть — в корпоративные облигации с фиксированным купоном.
Рубль
В декабре крупнейшие российские экспортеры нарастили продажу валюты на 66% — до $13,2 млрд. Это стало возможным благодаря повышению продаж нефтегазовых компаний. В среднем за прошедший год продажа валюты экспортерами составила $11,9 млрд ежемесячно. Однако в этом году показатели могут быть ниже, а это фактор постепенного ослабления рубля. На этой неделе курс отечественной валюты, установленный ЦБ, может колебаться в коридоре ₽93,7−100,1 за доллар.
Нефть
На нефтяном рынке котировки Brent неумолимо снижаются с января: участники рынка понимают, что торговые войны грозят замедлить мировую экономику и снизить потребление сырья. Даже решение комитета ОПЕК+ не менять текущую политику по добыче нефти не поддержадл котировки.
Аналитики Market Power в свои прогнозы на этот квартал закладывают среднюю цену барреля нефти Brent на уровне $77. На этой же неделе котировки Brent могут колебаться в диапазоне $70,7−79,5 за баррель.
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