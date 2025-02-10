Главные события финансовых рынков 10 — 16 февраля

Инфляция в Евросоюзе в январе выросла до 2,5% год к году из-за резкого ускорения роста цен на энергоносители и с высокой инфляции в секторе услуг. А в США данные по инфляции за январь выйдут на этой неделе. Рынок не ждет изменений относительно декабря, а потому с понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 будет находиться в коридоре 5944−6223 пунктов.