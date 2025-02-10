Глава МИД Франции: Европа ответит на введение против нее пошлин США

«Конечно же, это ни для кого не стало сюрпризом. Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы дали ответ. В этот раз с нашей стороны также последует ответ. Мы не должны колебаться в ситуации, когда речь идет о защите наших интересов», — сказал Барро в эфире телеканала TF1.