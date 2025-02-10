Глава МИД Франции: Европа ответит на введение против нее пошлин США

«Конечно же, это ни для кого не стало сюрпризом. Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы дали ответ. В этот раз с нашей стороны также последует ответ. Мы не должны колебаться в ситуации, когда речь идет о защите наших интересов», — сказал Барро в эфире телеканала TF1.
Он не уточнил, какие именно товары или услуги из США будут затронуты ответными мерами ЕС, заявив, что это определит Еврокомиссия. Вместе с тем Барро предупредил, что торговая война между США и ЕС «не отвечает чьим-либо интересам».
Трамп ранее заявил, что намерен 10 февраля ввести пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. До этого он также обещал рассмотреть возможные пошлины в размере 10% на товары из Евросоюза.
1 февраля Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Документ предусматривает пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран. 4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу.