ФАС раскрыла картель при поставках учебного оборудования в шести регионах

В службе добавили, что организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Образование». Общая сумма государственных контрактов составила 276 712 555 рублей. Участникам картеля грозят административные штрафы.