ФАС раскрыла картель при поставках учебного оборудования в шести регионах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта «Образование», сообщила пресс-служба ведомства.
«Служба выявила незаконное соглашение на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на территории шести регионов», — уточнили там.
ФАС России установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя.
В службе добавили, что организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Образование». Общая сумма государственных контрактов составила 276 712 555 рублей. Участникам картеля грозят административные штрафы.