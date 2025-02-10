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ФАС раскрыла картель при поставках учебного оборудования в шести регионах

Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта «Образование», сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба выявила незаконное соглашение на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на территории шести регионов», — уточнили там.

ФАС России установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя.

В службе добавили, что организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Образование». Общая сумма государственных контрактов составила 276 712 555 рублей. Участникам картеля грозят административные штрафы.