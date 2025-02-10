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Эстония призывает ЕС рассмотреть вопрос о полном торговом эмбарго в отношении России

В воскресенье президент Эстонии Алар Карис пожаловался, что Европа по-прежнему закупает природный газ у России, и призвал все европейские страны к полному торговому эмбарго в отношении нее, пишет Daily Wrap.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, на встрече в Вильнюсе во время церемонии присоединения стран Балтии к европейской энергетической сети CESA Карис отметил, что в последние годы Европейский союз добился прогресса в снижении энергетической зависимости от России, но подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя.

Я призываю все европейские страны продолжать укреплять нашу независимость. Я решительно поддерживаю цель прекращения всего импорта российских энергоносителей в Европейский союз. Нам также следует серьезно рассмотреть вопрос о полном торговом эмбарго против России.

Алар Карис
президент Эстонии

Карис также подчеркнул, что Европа должна продолжать усиливать санкции против России. Причем, по его словам, эти санкции должны оставаться в силе не только до окончания украинского конфликта, но и до тех пор, пока Россия полностью не компенсирует весь ущерб, нанесенный Украине.