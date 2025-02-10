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Экономист объяснил, как увеличить пенсию до суммы выше средней

Чтобы пенсия оказалась выше среднего показателя по стране, потребуется от 35 лет страхового стажа, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Чтобы получить пенсию выше средней, нужно накопить минимум 35 лет страхового стажа, отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При 35 годах страхового стажа — при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате страховая пенсия получится примерно 31 тыс. рублей. Это примерно на 25% выше текущей средней страховой пенсии», — добавил эксперт.

Средняя пенсия россиян на январь, учитывая индексацию в 7,3%, составляла около 24 тыс. рублей. До 25 февраля выплаты запланировано повысить еще на 9,52%, включая доплату за январь. Таким образом, средняя пенсия увеличится приблизительно до 25 тыс. рублей.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что средняя зарплата россиян в 2025 году достигнет 99,9 тыс. рублей. Однако рост зарплат в 2025 году окажется ниже, чем в 2024-м: прогнозируемые 2−4% против 8% за предыдущий год, сообщили аналитики газете «Ведомости».

Согласно данным Росстата, в 2024 году средняя начисленная зарплата у россиянок составила 61,1 тыс. рублей, а у россиян — 87,7 тыс. рублей.

По информации hh.ru, к началу февраля 2025 года уровень средней предлагаемой зарплаты для россиян достиг 73,4 тыс. рублей, что на 21% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».