Экономист объяснил, как увеличить пенсию до суммы выше средней

Чтобы получить пенсию выше средней, нужно накопить минимум 35 лет страхового стажа, отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«При 35 годах страхового стажа — при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате страховая пенсия получится примерно 31 тыс. рублей. Это примерно на 25% выше текущей средней страховой пенсии», — добавил эксперт.
Средняя пенсия россиян на январь, учитывая индексацию в 7,3%, составляла около 24 тыс. рублей. До 25 февраля выплаты запланировано повысить еще на 9,52%, включая доплату за январь. Таким образом, средняя пенсия увеличится приблизительно до 25 тыс. рублей.
Минэкономразвития РФ прогнозирует, что средняя зарплата россиян в 2025 году достигнет 99,9 тыс. рублей. Однако рост зарплат в 2025 году окажется ниже, чем в 2024-м: прогнозируемые 2−4% против 8% за предыдущий год, сообщили аналитики газете «Ведомости».
Согласно данным Росстата, в 2024 году средняя начисленная зарплата у россиянок составила 61,1 тыс. рублей, а у россиян — 87,7 тыс. рублей.
По информации hh.ru, к началу февраля 2025 года уровень средней предлагаемой зарплаты для россиян достиг 73,4 тыс. рублей, что на 21% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.
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