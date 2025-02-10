Экономист объяснил, как увеличить пенсию до суммы выше средней

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что средняя зарплата россиян в 2025 году достигнет 99,9 тыс. рублей. Однако рост зарплат в 2025 году окажется ниже, чем в 2024-м: прогнозируемые 2−4% против 8% за предыдущий год, сообщили аналитики газете «Ведомости».