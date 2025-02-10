В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

1 февраля Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Документ предусматривает пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран. 4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу.