В ЕК назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

«Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций, — отмечается в нем. — Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер».
В заявлении ЕК подчеркивается, что Брюссель на данном этапе «не получал никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на товары ЕС». Мы не будем отвечать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит оправданий для введения пошлин на свой экспорт", — отмечается в нем.
Как говорится в документе, «по сути, пошлины — это налоги». «Вводя пошлины, США будут облагать налогом собственных граждан, повышать издержки для бизнеса и подпитывать инфляцию. Более того, пошлины усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков», — заключили в ЕК.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен 10 февраля ввести пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. До этого он также обещал рассмотреть возможные пошлины в размере 10% на товары из Евросоюза.
1 февраля Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Документ предусматривает пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран. 4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу.