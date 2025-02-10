Дом. РФ может выйти на биржу в конце 2025 года

Гендиректор Дом. РФ Виталий Мутко отметил, что компания в рамках размещения акций планирует привлечь около ₽15−20 млрд. В текущих экономических условиях госкорпорация пока не готова выйти на биржу, так как не хочет торговать с дисконтом.
Кто владеет Дом. РФ?
Сейчас 100% акций корпорации принадлежит Росимуществу. Но это не значит, что она не может продавать свои акции, ведь в декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет компании с долей государства не менее 50% плюс одна акция получить статус публичного акционерного общества (ПАО) и свободно выйти на биржу. Часть акций Дом. РФ будут доступны частным инвесторам, которые смогут купить их без затруднений. А вот контрольный пакет акций все же останется у государства.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Дом. РФ может стать «голубой фишкой», потому что у него хорошая рентабельность капитала и дивдоходность.
Ранее в Минфине сообщили о том, что в ближайшее время планируется вывести на биржу около 7 госкомпаний. О своем намерении провести IPO заявил и один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов Сибур. Инвесторам будет предложено около 2% акций, а компания может быть оценена более чем в ₽3 трлн.
Банк России тем временем решил повысить прозрачность первичных размещений для защиты розничных инвесторов. Аналитики Market Power разобрались, насколько это поменяет нынешнее положение.