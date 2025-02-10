Дом. РФ может выйти на биржу в конце 2025 года

Сейчас 100% акций корпорации принадлежит Росимуществу. Но это не значит, что она не может продавать свои акции, ведь в декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет компании с долей государства не менее 50% плюс одна акция получить статус публичного акционерного общества (ПАО) и свободно выйти на биржу. Часть акций Дом. РФ будут доступны частным инвесторам, которые смогут купить их без затруднений. А вот контрольный пакет акций все же останется у государства.