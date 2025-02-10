CNA: Тайвань расширит импорт газа из США для сокращения профицита торговли

ГОНКОНГ, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация Тайваня готова расширить импорт природного газа из США для сокращения профицита торгового баланса с Вашингтоном. Об этом сообщило Центральное новостное агентство острова (CNA).
По его информации, нефтегазовая корпорация CPC и экономическое ведомство острова работают над планом по увеличению закупок природного газа из США. Тайвань намерен увеличить импорт энергоносителей с Аляски.
Корпорация СРС импортирует около 20 млн тонн природного газа из 14 стран. Австралия, Катар и США занимают наибольшую долю среди всех поставщиков, поясняет агентство.
Ранее газета Taipei Times сообщила, что Тайвань имеет большой профицит в торговле с США, который вырос на 83% в минувшем году. При этом тайваньский экспорт в Соединенные Штаты достиг рекордных $111,4 млрд, что обусловлено спросом на высокотехнологичную продукцию, например производимые на острове полупроводники. Такая ситуация беспокоит Вашингтон.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.