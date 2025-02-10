Курс биткоина обновил минимум за неделю 10 февраля

В ночь на 10 февраля курс биткоина (BTC) достиг недельного минимума, впервые с 3 февраля опустившись до отметки 94,7 тыс. долларов. Как сообщает «РБК-Крипто», снижение стоимости криптовалюты, как и неделю назад, происходило на фоне новостей о новых тарифах, которые намерен ввести Дональд Трамп.
После кратковременного падения ниже 95 тыс. долларов, цена биткоина постепенно начала расти. На 13:50 по московскому времени актив торгуется около отметки в 97,8 тыс. рублей, что на 1% выше, чем за предыдущие сутки.
Семь дней назад президент США объявил о введении новых тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая, однако вскоре отказался от немедленных действий, что способствовало восстановлению курса криптовалюты. Теперь же Трамп заявил о планах установить пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из различных стран.
Поскольку Мексика и Канада являются одними из ключевых поставщиков металлов в США, такие меры ставят под вопрос временное примирение, достигнутое на прошлой неделе, и могут вновь усилить торговую напряженность, считают аналитики QCP Capital. Однако то, что цена биткоина кратковременно опустилась ниже 95 тыс. долларов, указывает скорее на влияние настроений рынка, чем на радикальное изменение рисковых настроений инвесторов.
За последние сутки общая капитализация криптовалютного рынка уменьшилась на 1%, составив 3,32 трлн долларов, при этом общий объем торгов цифровыми активами за последние 24 часа достиг 123 млрд долларов.
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