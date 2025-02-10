Курс биткоина обновил минимум за неделю 10 февраля

Семь дней назад президент США объявил о введении новых тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая, однако вскоре отказался от немедленных действий, что способствовало восстановлению курса криптовалюты. Теперь же Трамп заявил о планах установить пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из различных стран.