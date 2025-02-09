Золотой прилив: как Дональд Трамп разогнал цены на драгметалл

Если брать еще более широкий контекст, то золото находится в долгосрочной фазе роста. В первой половине 2000-х годов тройская унция стоила всего $250−300. При этом в реальном выражении по сравнению, например, с 1980-ми годами падение было кратным. В какой-то момент пошли разговоры о том, что золото потеряло всякий смысл как финансовый актив для сбережений и должно остаться только в качестве ювелирки и промышленного металла. Но дальнейшие событий показали, что это далеко не так. За 20 с небольшим лет рост котировок оказался десятикратным. Конечно, в реальном выражении подъем скромнее, примерно в пять раз, но и это очень солидный показатель.