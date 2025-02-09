Золотой прилив: как Дональд Трамп разогнал цены на драгметалл

2024-й стал одним из самых прорывных для золота в истории. За год котировки драгоценного металла подскочили более чем на треть. В 2025-м ралли продолжается, и установлено несколько новых рекордов — на этот раз из-за торговых войн президента США Дональда Трампа. Таким образом, драгметалл показал устойчивость и в благоприятной, и в нервной обстановке. В целом за последние пять лет золото стало одним из самых быстрорастущих надежных активов. Почему золото дорожает при любых раскладах и пробьет ли оно отметку в $3 тыс. за унцию — в материале «Известий».
Золото и война тарифов
5 февраля котировки золота установили очередной рекорд, на фьючерсном рынке они доходили до $2900 за тройскую унцию. После этого последовал небольшой откат, но цены остались высокими — в районе $2850−2860. Фьючерсы подорожали еще сильнее. Поводом для такого ралли стали введенные Трампом пошлины против Китая в размере 10% на все товары — и ответные меры Поднебесной. Росту котировок золота не помешало даже укрепление доллара, фиксировавшееся в последние дни. Хотя в норме эти два актива двигаются в противоположных направлениях или хотя бы не синхронно.
В целом с начала года золото подорожало почти на 10%. Это очень быстрый по историческим меркам рост. Рывки подобного масштаба в такой короткий промежуток времени в прошлом фиксировались только в 2011 году, в 2020-м на фоне пандемии и весной 2024-го.
Основной причиной подъема с начала года стали опасения по поводу возобновления инфляции. Они были связаны как с тем, что мировые центробанки ориентировались на снижение ставок, так и с приходом к власти Дональда Трампа. С последним ассоциировались не только торговые пошлины — хотя разговор о них шел довольно давно, но и общие планы будущего правительства, которые заключались в снижении налогов и, как следствие, растущего дефицита бюджета.
В последние недели можно добавить и еще один фактор. Неожиданным возмутителем спокойствия стала китайская нейросеть DeepSeek, которая произвела фурор на американском рынке. Учитывая ее относительную дешевизну в подготовке в сравнении с языковыми ИИ-моделями из США, инвесторы решили, что американский рынок акций, связанных с высокими технологиями, «перекуплен». Началась массовая распродажа соответствующих бумаг — от Apple до Nvidia. Инвесторы предпочли в этой ситуации надежную «тихую гавань», которой и стал драгоценный металл.
Как отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, текущий виток роста золота ассоциируется в большей степени с политикой Дональда Трампа.
— Введение пошлин на товары из других стран является проинфляционным фактором для США. А золото выступает основной защитой от инфляции в долларе. Среди других факторов — покупки центробанков. Но эти данные о действиях мировых ЦБ поступают с большой задержкой, поэтому оценить их роль в текущем росте мы сможем не скоро. Известно лишь, что в ноябре центробанки воспользовались коррекцией для того, чтобы нарастить позиции в золоте.
Характерно, что золото сейчас двигается в противоход к криптовалютам. К примеру, биткоин за последнюю неделю потерял без малого 7%. Другая крипта опустилась еще сильнее. В целом в очередной раз было продемонстрировано, что биткоин пока не может служить заменителем золота, несмотря на то что некоторые свойства этих активов схожи.
Рост в бесконечность
Если проанализировать изменение котировок золота за последние пять лет, то повышательный тренд бросается в глаза. С начала пандемии оно подорожало более чем на 80%, причем самый сильный рост наблюдался в 2020 году (на фоне паники из-за коронавируса и ожидания колоссального вброса средств в мировую экономику через монетарную и фискальную политику), а также в 2024—2025-х, когда основным драйвером стали ожидания снижения ставки центробанками.
Важный момент: на этих ожиданиях золото росло, но обратное неверно. Резкое повышение ставок в 2022—2023 годах из-за всплеска инфляции не привело к значительному снижению котировок драгметалла. Это говорит о высоком запасе прочности золота, которое растет при благоприятных условиях и остается стабильным в неблагоприятных. Здесь есть прямая зависимость с геополитикой, которую неизменно штормит с начала 2020-х. Тут и войны, и эпидемии, и сомнения в роли доллара из-за торговых войн и максимально широком применении санкций.
Если брать еще более широкий контекст, то золото находится в долгосрочной фазе роста. В первой половине 2000-х годов тройская унция стоила всего $250−300. При этом в реальном выражении по сравнению, например, с 1980-ми годами падение было кратным. В какой-то момент пошли разговоры о том, что золото потеряло всякий смысл как финансовый актив для сбережений и должно остаться только в качестве ювелирки и промышленного металла. Но дальнейшие событий показали, что это далеко не так. За 20 с небольшим лет рост котировок оказался десятикратным. Конечно, в реальном выражении подъем скромнее, примерно в пять раз, но и это очень солидный показатель.
Большую роль играют центробанки, которые закупили в 2023 году рекордный объем золота. Китай, Россия, Турция на фоне санкций и общих неурядиц в мировой экономике стараются нарастить свой золотой запас, игнорируя даже тот факт, что цены для закупок сейчас не слишком-то удачные.
Есть и еще один фактор — производство. Добыча большинства полезных ископаемых растет год от года. Как правило, долгосрочное падение или стагнация на сырьевом рынке случаются не так уж часто. С золотом ситуация несколько другая. Рекорд добычи был установлен в 2018 году. Всего же, учитывая нынешние промышленные темпы, золота в недрах (около 57 тыс. т) не хватит и на 20 лет. Есть переработка лома, но она бесконечно не сможет балансировать растущий спрос. Остается лишь надеяться на открытие новых месторождений, но в последние годы крупных находок обнаружено не было. Экзотические методы вроде добычи золота из морской воды при нынешних ценах нерентабельны.
— Если говорить о долгосрочных перспективах золота, то прогнозировать здесь что-то сложно. За последние годы оно показало очень хороший результат, но оно умеет еще и стагнировать, и даже неплохо падать, — заметила Рокотянская.
Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов считает, что золото продолжит рост в 2025 году и превысит отметку в $3 тыс. Геополитическая напряженность сохраняется, фиатные валюты продолжают печататься, а администрация Трампа добавляет неопределенности завтрашнему дню.
— Центральные банки продолжат скупать золотые слитки, пополняя резервы своих стран. А жители Китая и Индии не будут изменять национальным традициям и продолжат спонсировать рост рынка золотых ювелирных изделий, на который приходится уже более 40% всех продаж. Если переходить ближе к нашему рынку, первым делом хочется сказать про рубль и его свойство стабильно девальвироваться к доллару. Поэтому для российских инвесторов золото особенно ценный актив, способный защитить от ослабления рубля и инфляции, — заключил аналитик.