Дума в приоритетном порядке обсудит допиндексацию пенсий военным

«Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», — отметил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Речь идет о законопроекте, который внес на рассмотрение Госдумы кабмин 8 февраля. Новые нормы направлены на дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции. В частности, предлагается установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не 89,83%, что обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%.
«Проиндексировать пенсии военным поручил президент РФ Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года», — подчеркнул Володин. Он направил законопроект в профильные комитеты Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.
Как отмечал ранее председатель правительства Михаил Мишустин, военные пенсии были по закону проиндексированы на 5,1%, что оказалось ниже фактической инфляции. Изменения предполагают, что «военные пенсии» будут увеличены еще на 4,4%, таким образом, общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%. Как уточнял Мишустин, «к уже произведенным выплатам за первые два месяца [2025 года] будет сделана доплата».