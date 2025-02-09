Дума в приоритетном порядке обсудит допиндексацию пенсий военным

Как отмечал ранее председатель правительства Михаил Мишустин, военные пенсии были по закону проиндексированы на 5,1%, что оказалось ниже фактической инфляции. Изменения предполагают, что «военные пенсии» будут увеличены еще на 4,4%, таким образом, общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%. Как уточнял Мишустин, «к уже произведенным выплатам за первые два месяца [2025 года] будет сделана доплата».