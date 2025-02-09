В Японии заявили о заинтересованности в поставках энергоресурсов из США

«На Аляске разрабатывается новое месторождение. Конечно, нужно будет построить трубопровод. Однако важно, что это будет близко по расстоянию, и поставки будут осуществляться стабильно», — сказал он в эфире телеканала NHK.
«Уровень энергетического самообеспечения Японии в будущем возрастет, однако это не произойдет в одночасье. Поэтому, конечно, стабильные [поставки] по разумным ценам соответствуют национальным интересам Японии», — добавил он.
Речь идет о месторождении на Аляске. Для осуществления поставок с него необходимо построить трубопровод, который должен связать месторождения с портом на западном побережье США, откуда топливо планируется экспортировать в Азию. Его протяженность составит 1,3 тыс. км, а стоимость проекта в целом оценивается в $44 млрд.
Несколько наблюдателей ранее отмечали, что идея наращивания импорта американских энергоресурсов, в частности, СПГ, может привлечь внимание Трампа, неоднократно критиковавшего торговый дефицит в отношениях с Японией.
Однако некоторые специалисты сомневаются в целесообразности проекта трубопровода на Аляске, поскольку конечная стоимость может оказаться слишком высокой. Так, директор Международного института окружающей среды и экономики Сумико Такэути предупредила, что поставляемый с проекта СПГ может стать таким дорогим, что другие страны в Азии не смогут себе его позволить, и Японии «придется нести это бремя в одиночку».