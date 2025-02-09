В Японии заявили о заинтересованности в поставках энергоресурсов из США

Однако некоторые специалисты сомневаются в целесообразности проекта трубопровода на Аляске, поскольку конечная стоимость может оказаться слишком высокой. Так, директор Международного института окружающей среды и экономики Сумико Такэути предупредила, что поставляемый с проекта СПГ может стать таким дорогим, что другие страны в Азии не смогут себе его позволить, и Японии «придется нести это бремя в одиночку».