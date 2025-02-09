Новые тарифы Китая на некоторые товары США вступили в силу

Новые пошлины стали ответной мерой Пекина на протекционистскую политику президента США Дональда Трампа. С 1 февраля Вашингтон ввел тарифы в размере 10% на импорт из КНР. В связи с этим Китай задействовал механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).
Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года составил $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд. Соединенные Штаты не являются основным поставщиком энергоресурсов в Китай. Так, поставки американской нефти в денежном выражении составили $6 млрд, СПГ — $2,4 млрд, а каменноугольного кокса — $1,8 млрд.
Помимо этого, 4 февраля Пекин объявил о введении экспортного контроля в отношении ряда стратегически важных ресурсов: товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. Они лежат в основе ряда современных технологий, от возобновляемых источников энергии и бытовой электроники до военно-промышленной продукции.
Во время своего первого президентского срока (2017−2021) Трамп фактически развязал торговую войну с Китаем из-за сильного дисбаланса в торговле в пользу КНР. Тогда администрация Трампа проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд, однако это не привело к устранению дисбаланса. Пекин в ходе торговой войны уже вводил тарифы в размере от 5% до 25% на американские продукты: сельскохозяйственную продукцию, энергоресурсы, автомобили и многое другое.