Новые тарифы Китая на некоторые товары США вступили в силу

Во время своего первого президентского срока (2017−2021) Трамп фактически развязал торговую войну с Китаем из-за сильного дисбаланса в торговле в пользу КНР. Тогда администрация Трампа проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд, однако это не привело к устранению дисбаланса. Пекин в ходе торговой войны уже вводил тарифы в размере от 5% до 25% на американские продукты: сельскохозяйственную продукцию, энергоресурсы, автомобили и многое другое.