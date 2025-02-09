В России на складах скопилась мелкая бытовая техника

Причем, это не только иностранные, но и отечественные торговые марки, число которых на рынке в последнее время увеличилось, отмечает директор направления «Электроника и DIY» трейд-маркетингового агентства OPEN Group Дмитрий Черватюк. Он обратил внимание, что при выборе бытовой техники не стоит бояться новых брендов, а важно учитывать соотношение цены и качества, функциональность, энергопотребление устройства и доступность сервисного обслуживания. Однако важно уточнить, кто и как будет исполнять гарантийные обязательства, так как многие иностранные бренды сейчас ввозятся по неофициальным каналам и производитель может не отвечать за гарантию.