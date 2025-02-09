В России на складах скопилась мелкая бытовая техника

Это техника малоизвестных или незнакомых потребителю брендов, пояснил директор по маркетингу стран СНГ компании Tenda Technology Co. Ltd Илья Лобов. По его словам, продается она не очень хорошо, поэтому, скорее всего, в ближайшее время будет выброшена на рынок по демпинговым ценам.
При этом, эксперт подчеркнул, что на российском рынке сегодня представлено большое число брендов бытовой техники. «Практически невозможно найти категорию бытовой техники, в которой бы не насчитывалось более 130−150 торговых марок», — сказал он. Даже в такой консервативной нише, как Wi-Fi роутеры сейчас на маркетплейсах насчитывается более 276 брендов.
Причем, это не только иностранные, но и отечественные торговые марки, число которых на рынке в последнее время увеличилось, отмечает директор направления «Электроника и DIY» трейд-маркетингового агентства OPEN Group Дмитрий Черватюк. Он обратил внимание, что при выборе бытовой техники не стоит бояться новых брендов, а важно учитывать соотношение цены и качества, функциональность, энергопотребление устройства и доступность сервисного обслуживания. Однако важно уточнить, кто и как будет исполнять гарантийные обязательства, так как многие иностранные бренды сейчас ввозятся по неофициальным каналам и производитель может не отвечать за гарантию.
Эксперт Лобов обратил внимание, что сегодня часто раскрученная модель с низкими характеристиками стоит больше, чем более современная, но с низким рейтингом или небольшим количеством отзывов на площадках. Чтобы защититься от ошибки, он посоветовал перед покупкой убедиться, что у бренда есть собственные официальные представительства в нашей стране. Это первый показатель соблюдения ценовой политики и поддержки покупателей.
Между тем, по данным сервиса аналитики и управления продажами на маркетплейсах в MPStats, из всех видов бытовой техники на маркетплейсах чаще всего россияне покупают недорогие микроволновые печи и холодильники, вертикальные пылесосы и настольные плиты, предназначенные для небольших кухонь. Средняя стоимость бюджетных холодильников сегодня составляет около 38 тысяч рублей, стиральных машин — 31 тысячу рублей, микроволновых печей — 7,5 тысячи рублей, уточнили эксперты.