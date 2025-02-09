Россиянам объяснили, в каких случаях управляющая компания должна возместить ущерб

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме: за все трубы до запорного устройства (включая само запирающее устройство), кровлю и чердак, подвальные помещения и то, что находится в подъезде, за пределами квартиры. Таким образом, возмещение ущерба жилому помещению из-за негерметичной кровли, прорыва трубы водоснабжения/отопления лежит на УК, обслуживающей дом.
Чтобы обязать управляющую компанию возместить убытки, нужно придерживаться алгоритма действий:
1. Вызовите аварийную службу для устранения причины коммунальной аварии, например, затопления, примите возможные меры для сохранения имущества. При заливе — обесточьте помещение и будьте осторожны при прорыве теплосетей. Сделайте фото и видеофиксацию аварии и повреждений.
2. Вызовите представителей УК для составления акта с описанием причиненного ущерба. Они обязаны явиться и составить/подписать акт в течение 12 часов с момента вызова «аварийщиков». Лучше, если при осмотре и составлении акта будут присутствовать незаинтересованные свидетели (например, соседи). Акт составляется в двух экземплярах (один для пострадавшей стороны, второй-для УК). В нем, как указывает эксперт, должно быть подробное описание ущерба и причины, по которым он произошел.
3. Проведите оценку ущерба. Это можно сделать самостоятельно «на глаз» и предложить УК компенсировать или восстановить разрушения и порчу имущества. Если УК соглашается на добровольное устранение/возмещение, надо заключить соглашение с указанием величины ущерба, порядка и сроков его возмещения, а также ответственности за нарушение согласованных условий. При самостоятельной оценке ущерба эксперт советует не завышать величину компенсации.
Если УК откажется добровольно возместить ущерб, придется заказать независимую экспертизу. О ее дате и времени проведения нужно уведомить УК документально, чтобы, в случае неявки своих представителей, УК не могла ссылаться на отсутствие сведений о проведении оценки, поясняет специалист.
4. Составьте и направьте в УК претензию с требованием о возмещении причиненного ущерба.
Несмотря на то, что претензионный порядок по таким спорам можно не соблюдать (можно сразу обратиться с иском в суд), отсутствие ответа на претензию/отказ в удовлетворении требований будет подтверждением отказа в добровольном устранении или возмещении повреждений.
Это, как подчеркивает эксперт, позволит в судебном порядке требовать не только возмещение ущерба, понесенных расходов, но и «потребительского» штрафа по закону о защите прав потребителей.
Если же претензия не удовлетворена, нужно подготовить все необходимые документы, подтверждающие размер ущерба и вину УК, составить иск и направить его в суд.
«Самые спорные моменты разграничения ответственности чаще всего связаны с протечками в системе отопления. Споры о принадлежности внутриквартирных радиаторов к общедомовому имуществу возникают регулярно. Судебная практика в этом вопросе неоднозначна, и каждая ситуация рассматривается с учетом обстоятельств аварии и устройства инженерных сетей МКД», — объясняет Ольга Дайнеко.
Требовать возмещения ущерба с УК также нужно, если при падении снега, льда, сосулек с крыши дома пострадал ваш автомобиль. Аналогичная ситуация, если ущерб произошел из-за рухнувшего старого дерева, состояние которого УК не отслеживало.
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