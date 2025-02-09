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Россиянам объяснили, в каких случаях управляющая компания должна возместить ущерб

Если у вас прорвало стояк, протекла крыша, и от этого пострадало жилье и имущество, управляющей компании (УК) дома придется возмещать причиненный ущерб собственнику жилья. Однако необходимо будет доказать, что жилое помещение пострадало именно по вине УК. Об этом рассказывает эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме: за все трубы до запорного устройства (включая само запирающее устройство), кровлю и чердак, подвальные помещения и то, что находится в подъезде, за пределами квартиры. Таким образом, возмещение ущерба жилому помещению из-за негерметичной кровли, прорыва трубы водоснабжения/отопления лежит на УК, обслуживающей дом.

Чтобы обязать управляющую компанию возместить убытки, нужно придерживаться алгоритма действий:

1. Вызовите аварийную службу для устранения причины коммунальной аварии, например, затопления, примите возможные меры для сохранения имущества. При заливе — обесточьте помещение и будьте осторожны при прорыве теплосетей. Сделайте фото и видеофиксацию аварии и повреждений.

2. Вызовите представителей УК для составления акта с описанием причиненного ущерба. Они обязаны явиться и составить/подписать акт в течение 12 часов с момента вызова «аварийщиков». Лучше, если при осмотре и составлении акта будут присутствовать незаинтересованные свидетели (например, соседи). Акт составляется в двух экземплярах (один для пострадавшей стороны, второй-для УК). В нем, как указывает эксперт, должно быть подробное описание ущерба и причины, по которым он произошел.

3. Проведите оценку ущерба. Это можно сделать самостоятельно «на глаз» и предложить УК компенсировать или восстановить разрушения и порчу имущества. Если УК соглашается на добровольное устранение/возмещение, надо заключить соглашение с указанием величины ущерба, порядка и сроков его возмещения, а также ответственности за нарушение согласованных условий. При самостоятельной оценке ущерба эксперт советует не завышать величину компенсации.

Если УК откажется добровольно возместить ущерб, придется заказать независимую экспертизу. О ее дате и времени проведения нужно уведомить УК документально, чтобы, в случае неявки своих представителей, УК не могла ссылаться на отсутствие сведений о проведении оценки, поясняет специалист.

4. Составьте и направьте в УК претензию с требованием о возмещении причиненного ущерба.

Несмотря на то, что претензионный порядок по таким спорам можно не соблюдать (можно сразу обратиться с иском в суд), отсутствие ответа на претензию/отказ в удовлетворении требований будет подтверждением отказа в добровольном устранении или возмещении повреждений.

Это, как подчеркивает эксперт, позволит в судебном порядке требовать не только возмещение ущерба, понесенных расходов, но и «потребительского» штрафа по закону о защите прав потребителей.

Если же претензия не удовлетворена, нужно подготовить все необходимые документы, подтверждающие размер ущерба и вину УК, составить иск и направить его в суд.

«Самые спорные моменты разграничения ответственности чаще всего связаны с протечками в системе отопления. Споры о принадлежности внутриквартирных радиаторов к общедомовому имуществу возникают регулярно. Судебная практика в этом вопросе неоднозначна, и каждая ситуация рассматривается с учетом обстоятельств аварии и устройства инженерных сетей МКД», — объясняет Ольга Дайнеко.

Требовать возмещения ущерба с УК также нужно, если при падении снега, льда, сосулек с крыши дома пострадал ваш автомобиль. Аналогичная ситуация, если ущерб произошел из-за рухнувшего старого дерева, состояние которого УК не отслеживало.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».