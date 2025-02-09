Россиянам объяснили, в каких случаях управляющая компания должна возместить ущерб

2. Вызовите представителей УК для составления акта с описанием причиненного ущерба. Они обязаны явиться и составить/подписать акт в течение 12 часов с момента вызова «аварийщиков». Лучше, если при осмотре и составлении акта будут присутствовать незаинтересованные свидетели (например, соседи). Акт составляется в двух экземплярах (один для пострадавшей стороны, второй-для УК). В нем, как указывает эксперт, должно быть подробное описание ущерба и причины, по которым он произошел.