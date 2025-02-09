Адвокат рассказала, в каких случаях депозит при аренде жилья вернуть не получится

Обеспечительный платеж или, как его еще называют, страховой депозит, защищает от нарушений со стороны арендатора: порча имущества, долг по арендной плате или коммунальным платежам, затопление соседей. В большинстве договоров указывается, что сумма обеспечительного платежа, если она ранее не использовалась арендодателем для покрытия какого-либо вреда от действий арендатора, засчитывается в счет оплаты арендной платы в последний месяц аренды.