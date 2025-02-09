Адвокат рассказала, в каких случаях депозит при аренде жилья вернуть не получится

Обеспечительный платеж или, как его еще называют, страховой депозит, защищает от нарушений со стороны арендатора: порча имущества, долг по арендной плате или коммунальным платежам, затопление соседей. В большинстве договоров указывается, что сумма обеспечительного платежа, если она ранее не использовалась арендодателем для покрытия какого-либо вреда от действий арендатора, засчитывается в счет оплаты арендной платы в последний месяц аренды.
Удержание обеспечительного платежа арендатором, по словам адвоката, является законным в трех случаях:
- Если за арендатором имеется долг по оплате арендной платы или коммунальных услуг, то собственник квартиры вправе зачесть обеспечительный платеж в счет очередных просроченных платежей. При этом, большинство договоров аренды устанавливает правило о том, что списанный обеспечительный платеж обязательно нужно восполнить.
- Удержание законно, если арендатор допустил затопление соседей. Однако в таком случае нужно зафиксировать размер ущерба от затопления, а также установить вину арендатора в затоплении. Если затопление произошло по вине изношенных труб или свища, то списание будет незаконным, поскольку в этом нет вины арендатора, собственник обязан самостоятельно следить за исправностью инженерных систем квартиры.
- Если арендатор уведомил о прекращении договора аренды, он может самостоятельно предложить списать обеспечительный платеж в счет арендной платы.
При заключении договора аренды адвокат советует проявлять внимательность и проверять, не предусмотрен ли договором аренды зачет обеспечительного платежа в счет текущего ремонта и клининга квартиры при съезде арендатора. Если такое условие есть, то суд может признать его законным, и денежные средства вернуть будет невозможно.
«В любом случае, ключевым остается одно правило — изучать договор до его подписания, поскольку, проставляя подпись в документе, возникает обязательность его исполнения», — разъяснила Елена Кудерко.
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