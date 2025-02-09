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Адвокат рассказала, в каких случаях депозит при аренде жилья вернуть не получится

В последнее время арендодатели все чаще требуют внести обеспечительный платеж при заключении договора. При этом, вопрос его возврата при прекращении аренды спорный. Безусловно, арендодатель стремится оставить деньги себе. Но всегда ли это законно, и как противостоять необоснованным претензиям вчерашнего арендодателя, рассказала адвокат Елена Кудерко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Обеспечительный платеж или, как его еще называют, страховой депозит, защищает от нарушений со стороны арендатора: порча имущества, долг по арендной плате или коммунальным платежам, затопление соседей. В большинстве договоров указывается, что сумма обеспечительного платежа, если она ранее не использовалась арендодателем для покрытия какого-либо вреда от действий арендатора, засчитывается в счет оплаты арендной платы в последний месяц аренды.

Удержание обеспечительного платежа арендатором, по словам адвоката, является законным в трех случаях:

  • Если за арендатором имеется долг по оплате арендной платы или коммунальных услуг, то собственник квартиры вправе зачесть обеспечительный платеж в счет очередных просроченных платежей. При этом, большинство договоров аренды устанавливает правило о том, что списанный обеспечительный платеж обязательно нужно восполнить.

  • Удержание законно, если арендатор допустил затопление соседей. Однако в таком случае нужно зафиксировать размер ущерба от затопления, а также установить вину арендатора в затоплении. Если затопление произошло по вине изношенных труб или свища, то списание будет незаконным, поскольку в этом нет вины арендатора, собственник обязан самостоятельно следить за исправностью инженерных систем квартиры.
  • Если арендатор уведомил о прекращении договора аренды, он может самостоятельно предложить списать обеспечительный платеж в счет арендной платы.

При заключении договора аренды адвокат советует проявлять внимательность и проверять, не предусмотрен ли договором аренды зачет обеспечительного платежа в счет текущего ремонта и клининга квартиры при съезде арендатора. Если такое условие есть, то суд может признать его законным, и денежные средства вернуть будет невозможно.

«В любом случае, ключевым остается одно правило — изучать договор до его подписания, поскольку, проставляя подпись в документе, возникает обязательность его исполнения», — разъяснила Елена Кудерко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».