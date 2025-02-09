В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев — РИА Новости. Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
«Президент Хавьер Милей только что подписал указ, который даёт начало процессу полной приватизации компании Belgrano Cargas y Logística», — написал он в соцсети X.
Адорни пояснил, что государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных перевозок.
«Государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных услуг и всей инфраструктуры — подвижного состава, путей, мастерских и недвижимости», — уточнил он.