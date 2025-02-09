В России начнут изымать неосвоенные земельные участки

По его словам, владельцам земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах отводится три года на освоение территории. Если за этот срок участок останется неиспользованным, собственник может быть оштрафован, а впоследствии лишиться права на землю. Перед изъятием будут направляться уведомления с требованием устранить нарушения.
Юрист отметил, что закон направлен на стимулирование владельцев к уходу за участками. Чтобы избежать санкций, землю необходимо содержать в порядке и использовать по назначению. Если участок выделен под строительство, в течение трех лет его следует подготовить к застройке — выровнять, осушить и заложить фундамент. Если земля предназначена для садоводства, достаточно возделывать на ней любые растения.