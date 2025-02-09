В России начнут изымать неосвоенные земельные участки

Юрист отметил, что закон направлен на стимулирование владельцев к уходу за участками. Чтобы избежать санкций, землю необходимо содержать в порядке и использовать по назначению. Если участок выделен под строительство, в течение трех лет его следует подготовить к застройке — выровнять, осушить и заложить фундамент. Если земля предназначена для садоводства, достаточно возделывать на ней любые растения.