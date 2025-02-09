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Топ-7 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 9 февраля

Редакция Финансов Mail изучила предложения на финансовом маркетплейсе Финуслуги по данным на 7 февраля 2025 года и выяснила, где можно открыть вклад сроком на три месяца под самый выгодный процент.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Доходность по вкладам начала снижаться после того, как в декабре Банк России в конце декабря неожиданно оставил ключевую ставку без изменения, хотя большинство аналитиков предрекало рост на 1%.

Самое выгодное предложение — 22,5% годовых — сразу у трех банков на платформе.

  • «Московский кредитный банк» предлагает такой процент для вкладов на сумму от 10 тысяч до 3 миллионов рублей сроком на шесть месяцев.
  • Почта банк — на вклады от 50 до 500 тысяч рублей.
  • МБ РУС Банк — на суммы от 500 тысяч до 10 миллионов рублей.

В банке ДОМ.РФ на платформе можно оформить вклад на полгода под 22,2% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.

Быстробанк предлагает 22,1% годовых для вкладов от 150 тысяч до 50 миллионов рублей.

ТКБ Банк дает доходность по вкладам сроком на шесть месяцев в 22,1% годовых для суммс от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

Дальневосточный банк предлагает 22% годовых для вкладов на полгода на сумму от 150 тысяч до 5 миллионов рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».