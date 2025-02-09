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Taipei Times: Тайвань намерен закупать больше СПГ у США для «улучшения торговых связей»

ГОНКОНГ, 9 февраля. /ТАСС/. Экономическое ведомство Тайваня обратилось к государственной нефтегазовой корпорации острова CPC Corp с просьбой закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) у США, как это делает Япония. Как сообщает газета Taipei Times, такое решение должно стать «знаком доброй воли по отношению к администрации американского президента Дональда Трампа для улучшения торговых связей между Тайванем и США».

Источник: AP 2024

Как полагает глава экономического ведомства острова Го Чжихуэй, Тайвань может последовать примеру Японии и импортировать больше американских энергоносителей. «Что касается Японии, он [Трамп] очень решителен, когда дело касается энергии. Мы надеемся, что сможем удовлетворить требования США, когда дело дойдет до этого», — сказал Го Чжихуэй.

Как отмечает издание, Тайвань имеет большой профицит в торговле с США, который вырос на 83% в минувшем году. При этом тайваньский экспорт в Соединенные Штаты достиг рекордных $111,4 млрд долларов, что обусловлено спросом на высокотехнологичную продукцию, например, производимые на острове полупроводники. Такая ситуация беспокоит Вашингтон.

Ранее Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба договорились о том, что Токио нарастит импорт американского СПГ. Об этом говорится в опубликованном 7 февраля по итогам их переговоров в Белом доме совместном заявлении. Комментируя достигнутую по итогам переговоров договоренность по наращиванию импорта СПГ, Исиба заявил, что его страна заинтересована в стабильных поставках энергоресурсов из США по разумным ценам.