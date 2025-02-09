Taipei Times: Тайвань намерен закупать больше СПГ у США для «улучшения торговых связей»

Ранее Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба договорились о том, что Токио нарастит импорт американского СПГ. Об этом говорится в опубликованном 7 февраля по итогам их переговоров в Белом доме совместном заявлении. Комментируя достигнутую по итогам переговоров договоренность по наращиванию импорта СПГ, Исиба заявил, что его страна заинтересована в стабильных поставках энергоресурсов из США по разумным ценам.