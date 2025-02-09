Taipei Times: Тайвань намерен закупать больше СПГ у США для «улучшения торговых связей»

Как полагает глава экономического ведомства острова Го Чжихуэй, Тайвань может последовать примеру Японии и импортировать больше американских энергоносителей. «Что касается Японии, он [Трамп] очень решителен, когда дело касается энергии. Мы надеемся, что сможем удовлетворить требования США, когда дело дойдет до этого», — сказал Го Чжихуэй.
Как отмечает издание, Тайвань имеет большой профицит в торговле с США, который вырос на 83% в минувшем году. При этом тайваньский экспорт в Соединенные Штаты достиг рекордных $111,4 млрд долларов, что обусловлено спросом на высокотехнологичную продукцию, например, производимые на острове полупроводники. Такая ситуация беспокоит Вашингтон.
Ранее Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба договорились о том, что Токио нарастит импорт американского СПГ. Об этом говорится в опубликованном 7 февраля по итогам их переговоров в Белом доме совместном заявлении. Комментируя достигнутую по итогам переговоров договоренность по наращиванию импорта СПГ, Исиба заявил, что его страна заинтересована в стабильных поставках энергоресурсов из США по разумным ценам.