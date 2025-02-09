Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

«Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей» — написал президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальной сети X (бывш. Twitter).
Страны Балтии перерезали трансграничные высоковольтные линии электропередачи на востоке Латвии в субботу, примерно в 100 м от российской границы, написало агентство.
Накануне в постпредстве РФ при ЕС заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ носит политический характер. Там уточнили, что расходы понесут в первую очередь европейские домохозяйства и предприятия в странах Балтии.
Тогда же в Минэнерго России сообщили о том, что Калининградская область перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Белоруссией.
Позднее в этот же день в системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) сообщили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области.
Электрическое кольцо БРЭЛЛ — объединение энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. В ноябре 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.