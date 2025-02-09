Стенд РФ признали одним из лучших на рыбохозяйственной выставке в Марокко

По данным организаторов, число российских участников выставки, проходящей раз в два года в Агадире, достигло 10, увеличившись более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. В 2023 году российского стенда в Агадире не было. В 2021 году выставка не проводилась из-за пандемии коронавируса.