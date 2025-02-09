Стенд РФ признали одним из лучших на рыбохозяйственной выставке в Марокко

РАБАТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия получила награду за один из лучших стендов VII рыбохозяйственной выставки Halieutis в марокканском портовом городе Агадир. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовство) в Марокко Михаил Тарасов.
«Изо всех участвовавших стендов на Halieutis организаторами лучшими признаны 30, в том числе 2 иностранных, включая российский. Наградная статуэтка была вручена в присутствии государственного секретаря при министре сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Закии Дриуш и губернатора Агадира», — сказал он.
«От всего сердца хочу поблагодарить марокканские власти и, в частности, госпожу Дриуш за содействие в участии России в выставке Halieutis, которая с каждым годом набирает известность и авторитет среди профессионалов», — добавил Тарасов.
По данным организаторов, число российских участников выставки, проходящей раз в два года в Агадире, достигло 10, увеличившись более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. В 2023 году российского стенда в Агадире не было. В 2021 году выставка не проводилась из-за пандемии коронавируса.
На мероприятие, организованное под патронажем короля Мухаммеда VI с 5 по 9 февраля, съехались более 450 компаний из 50 стран. Делегацию РФ на Halieutis возглавлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, который принял участие в открытии российского стенда и провел встречи с представителями марокканских властей. Он пригласил компании королевства на профильную выставку Seafood Expo Russia, которая состоится